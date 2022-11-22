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Центр «Мой бизнес» Ростовской области принял шеститысячного посетителя

Сегодня, 10:27
Фото: Центр «Мой бизнес»
Шесть тысяч посетителей приняли с начала 2022 года фронт-офисы центров «Мой бизнес» Ростовской области. В целом получателей услуг и мер господдержки, которые оказываются и в дистанционном формате, а также участников различных обучающих и событийных мероприятий центров в разы больше.

Так, за годы нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства оказано свыше 150 тысяч услуг для более 115 тысяч юридических и физических лиц, ИП, самозанятых.

— Центры «Мой бизнес» региона аккумулируют комплекс различных инструментов господдержки и предоставляют их донским предпринимателям в формате «одного окна». По инициативе губернатора области в целях повышения доступности бесплатных и льготных услуг центры и консультационные окна открыты в восьми городах и районах, — рассказал Александр Скрябин, заместитель главы донского региона.

Одной из наиболее востребованных форм поддержки является финансирование в виде микрозаймов со ставкой от 1% до 9,5% годовых.

— Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, которое управляет центрами «Мой бизнес» в Ростовской области, входит в топ-5 микрофинансовых организаций страны по размеру капитализации, которая ежегодно увеличивается благодаря решениям главы региона, — отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. — Только в 2022 году льготными займами на развитие бизнеса воспользовались более 500 предприятий и самозанятых региона на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Шеститысячным посетителем центров стала Анастасия Надиенко, генеральный директор компании «НПП» ПЛИТКА-АРТИ» из донского моногорода Донецка. Бизнес-леди уже не первый раз обращается за господдержкой. В этот раз ей предоставили льготный микрозаем в размере 5 млн рублей под залог со ставкой всего 1% годовых на развитие производства в рамках специального предложения «Моногород». Оно была разработано по поручению правительства и минэкономразвития региона для предпринимателей, ведущих деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городах Гуково, Донецк и Зверево.

— Для нашего предприятия такая помощь — находка. На столь выгодных условиях получить финансирование в кредитных учреждениях невозможно. Деньги мы направим на закупку оборудования для производства мозаики по китайской технологии, — рассказала Анастасия Надиенко. — Также увеличим оборотные средства, чтобы в ближайшей перспективе полностью перейти на отечественное сырье и не зависеть от поставок из-за рубежа.

Подписание договора по предоставлению микрозайма состоялось в региональном центре «Мой бизнес». В тот же день средства поступили на счёт предприятия.

— Важно, что ставка на льготное финансирование фиксированная. Преимуществом является и дифференцированная система платежей, при которой процент начисляется только на остаток долга и тем самым уменьшается итоговая переплата за пользование займом, — подчеркнула Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП». — К примеру, в рамках продукта «Легкий старт» для стартапов в сфере ИТ и производства переплата за заем в 1 млн рублей за три года составляет всего 15 тысяч рублей.

Подать предварительную заявку на микрофинансовую поддержку можно через форму.

В центрах «Мой бизнес» предпринимателям региона доступна не только финансовая, но и имущественная, образовательная, консультационная поддержка. Узнать подробную информацию можно в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram-канал. Номер горячей линии — 8 (804)-333-32-31. Очные консультации оказываются по следующим адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3, 1 этаж;

г. Таганрог, ул. Петровская д. 29-2, 1 этаж;

г. Шахты, пер. Шишкина, 162, 2 этаж;

г. Волгодонск, ул. Морская д. 102 А, 1 этаж;

г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 40 А, 1 этаж;

г. Миллерово, Газетный пер., 5 А;

с. Крым Мясниковского района, ул. Большесальская, 1 Б.

Реклама. АНО МФК «РРАПП»

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#Анна Петрова
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