Центр «Мой бизнес» Ростовской области принял шеститысячного посетителя

Шеститысячным посетителем центров стала Анастасия Надиенко, генеральный директор компании «НПП» ПЛИТКА-АРТИ» из донского моногорода Донецка. Бизнес-леди уже не первый раз обращается за господдержкой. В этот раз ей предоставили льготный микрозаем в размере 5 млн рублей под залог со ставкой всего 1% годовых на развитие производства в рамках специального предложения «Моногород». Оно была разработано по поручению правительства и минэкономразвития региона для предпринимателей, ведущих деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городах Гуково, Донецк и Зверево.