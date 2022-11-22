В ноябре крупные банки РФ начали повышать ставки по вкладам

Согласно экспертному мнению, достойным внимания вкладчиков является сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие". Ставка по нему равна 7,6% годовых при условии размещения депозита на семь месяцев и 8% при размещении вклада на 13 месяцев. Приведенные показатели в значительной мере превышают среднюю максимальную ставку по вкладам 10 крупнейших банковских организаций страны. Кроме того, аналитики обратили внимание на новую опцию, необычную для финансовых организаций. Это розыгрыш, по итогам которого депозит каждого 23-го клиента вырастает еще на 2,3 процентных пункта. Данный метод нехарактерен для банковских структур, но, согласно данным экспертов, может стать очень перспективным. Всякая грамотная маркетинговая стратегия, не вписывающаяся в рамки консервативных банковских приемов, может привлечь внимание потенциальных вкладчиков.