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В ноябре крупные банки РФ начали повышать ставки по вкладам

Сегодня, 16:51
Фото: piqsels.com
В текущем месяце несколько крупных банков РФ дополнительно подняли ставки по депозитам. Доходность выросла согласно средним показателям от 0,5 до 2,25 процентного пункта, при этом улучшились условия по долгосрочным вкладам от шести месяцев.

Согласно экспертному мнению, достойным внимания вкладчиков является сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие". Ставка по нему равна 7,6% годовых при условии размещения депозита на семь месяцев и 8% при размещении вклада на 13 месяцев. Приведенные показатели в значительной мере превышают среднюю максимальную ставку по вкладам 10 крупнейших банковских организаций страны. Кроме того, аналитики обратили внимание на новую опцию, необычную для финансовых организаций. Это розыгрыш, по итогам которого депозит каждого 23-го клиента вырастает еще на 2,3 процентных пункта. Данный метод нехарактерен для банковских структур, но, согласно данным экспертов, может стать очень перспективным. Всякая грамотная маркетинговая стратегия, не вписывающаяся в рамки консервативных банковских приемов, может привлечь внимание потенциальных вкладчиков.

Прочие крупные банковские организации также объявили о повышении ставок. До 1 пункта с 16 ноября повышена доходность годовых депозитов в Росбанке, в МКБ уровень максимальной ставки по вкладам был повышен при условии открытия трехлетнего депозита. О росте ставок также заявили ВТБ, Абсолют Банк, Россельхозбанк и Почта Банк. Об этом пишет Newsnn.ru.

Рост ставок по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки, скорее всего, объясняется желанием банков привлечь финансы, которые активно выводились клиентами осенью, полагают участники рынка. Но панические настроения, спровоцированные политическими событиями, утихли, и банки теперь возвращают вкладчиков, предлагая им выгодные и нестандартные условия. Декабрь считается по традиции высоким сезоном для вкладов, когда проценты по ним достигают максимальных значений. Так что банки могут еще улучшить условия по депозитам, сообщают банкиры.

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