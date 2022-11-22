— Будут выделены денежные средства порядка 50 млрд рулей на целевые нужды и более 16 млрд рублей в качестве дотаций. Также одобрена поправка предложенная сенаторами области. Она предполагает выделение денежных средств на развитие цифровой инфраструктуры региона. Мы понимаем, что в следующем году более 15 населенных пунктов Ростовской области получат новые линии электропередач, связи и высокоскоростной интернет, но в какие именно населенные пункты будут развиваться определят сами депутаты, — пояснила сенатор.