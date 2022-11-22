Действительно, в проект бюджета региона были внесены дополнения, в частности от некоторых депутатов и сенаторов. Главными из них стали: реконструкция ростовского цирка, обеспечение водой 45 тысяч жителей Аксайского района и строительство детского хирургического центра. Но были и другие поправки. О некоторых рассказала сенатор от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ, Ирина Рукавишникова.
— Будут выделены денежные средства порядка 50 млрд рулей на целевые нужды и более 16 млрд рублей в качестве дотаций. Также одобрена поправка предложенная сенаторами области. Она предполагает выделение денежных средств на развитие цифровой инфраструктуры региона. Мы понимаем, что в следующем году более 15 населенных пунктов Ростовской области получат новые линии электропередач, связи и высокоскоростной интернет, но в какие именно населенные пункты будут развиваться определят сами депутаты, — пояснила сенатор.
Стоит отметить, что данные поправки имеют очень большое значение для развития нескольких систем в регионе, поскольку предусматривают дополнительное финансирование из федерального бюджета, что существенно увеличит объем расходов на реализацию принципиально важных задач по развитию инфраструктуры.