Во вторник, 22 ноября, на портале администрации Ростова появилось постановление, которое позволит предпринимателю Павлу Шумееву взять на себя работы по планировке нового района Левенцовки. Документацию необходимо подготовить в течение года за собственные средства.
При этом на схеме указано, что под планировку отдают почти 14 гектаров земли — 139,4 тысячи квадратных метров земли, расположенные к юго-востоку от 8-го микрорайона и к востоку от проспекта Маршала Жукова.
Напомним, весной этот же человек получил разрешение на планировку и межевание крупного участка земли в Октябрьском районе города, в открытых источниках указано, что Шумеев специализируется в области промышленного и гражданского строительства.