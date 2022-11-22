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В Ростове бизнесмен получил разрешение на планировку 10 микрорайона Левенцовки

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
Левенцовку в Ростове будут застраивать
В Ростове выдали разрешение на планировку десятого микрорайона Левенцовки Павлу Шумееву, документ опубликовали на портале администрации.

Во вторник, 22 ноября, на портале администрации Ростова появилось постановление, которое позволит предпринимателю Павлу Шумееву взять на себя работы по планировке нового района Левенцовки. Документацию необходимо подготовить в течение года за собственные средства.

При этом на схеме указано, что под планировку отдают почти 14 гектаров земли — 139,4 тысячи квадратных метров земли, расположенные к юго-востоку от 8-го микрорайона и к востоку от проспекта Маршала Жукова. 

План Х района Левенцовки
Фото: rostov-gorod.ru
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Напомним, весной этот же человек получил разрешение на планировку и межевание крупного участка земли в Октябрьском районе города, в открытых источниках указано, что Шумеев специализируется в области промышленного и гражданского строительства. 

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