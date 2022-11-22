Так из заданной точки в центре города с проспекта Семашко на улицу Портовую проезд обойдется в 436 рублей за поездку, из той же точки доехать на Вавилова будет стоить 414 рублей, самым дорогим оказался путь в восточную часть города. Такси до проспекта 40-летия Победы обошлось бы пассажиру в 469 рублей. Во всех случаях речь шла о поездках на такси класса «Эконом», а их протяженность составляла 22 минуты в пути, не считая маршрута в Александровку.