Напомним, ранее в RostovGazeta сообщили, что вечером вторника, 22 ноября, город сковало девятибалльными пробками из-за ливней и ДТП. Дорожная ситуация не могла не отразиться на ценах на такси, из-за чего вечером проезд подорожал практически до 480 рублей.
Так из заданной точки в центре города с проспекта Семашко на улицу Портовую проезд обойдется в 436 рублей за поездку, из той же точки доехать на Вавилова будет стоить 414 рублей, самым дорогим оказался путь в восточную часть города. Такси до проспекта 40-летия Победы обошлось бы пассажиру в 469 рублей. Во всех случаях речь шла о поездках на такси класса «Эконом», а их протяженность составляла 22 минуты в пути, не считая маршрута в Александровку.
Причиной повышения цен назвали высокий спрос в час пик во время непогоды, из-за которого свободных машин оказалось в разы меньше, чем желающих воспользоваться услугами такси.