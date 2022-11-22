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В Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября

Сегодня, 15:59
Фото: pxhere.com
В Ростове практически вдвое подорожал проезд на такси вечером 22 ноября, сведения об этом появились в приложении «Яндекс. Такси».
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Напомним, ранее в RostovGazeta сообщили, что вечером вторника, 22 ноября, город сковало девятибалльными пробками из-за ливней и ДТП. Дорожная ситуация не могла не отразиться на ценах на такси, из-за чего вечером проезд подорожал практически до 480 рублей. 

Так из заданной точки в центре города с проспекта Семашко на улицу Портовую проезд обойдется в 436 рублей за поездку, из той же точки доехать на Вавилова будет стоить 414 рублей, самым дорогим оказался путь в восточную часть города. Такси до проспекта 40-летия Победы обошлось бы пассажиру в 469 рублей. Во всех случаях речь шла о поездках на такси класса «Эконом», а их протяженность составляла 22 минуты в пути, не считая маршрута в Александровку. 

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Причиной повышения цен назвали высокий спрос в час пик во время непогоды, из-за которого свободных машин оказалось в разы меньше, чем желающих воспользоваться услугами такси. 

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