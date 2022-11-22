Напомним, в середине ноября Департамент транспорта вынес на рассмотрение инициативу по изменению маршрута общественного транспорта № 67А, который курсирует между Левенцовкой и проспектом Сельмаш. Предлагалось продлить существующий маршрут в направлении 6-го микрорайона Левенцовки.
За неделю проголосовало больше тысячи горожан, и их голоса разделились в практически равном соотношении — 50,6% «за» новый маршрут к 49,4% голосам «против».
Однако в комментариях между жильцами микрорайонов началась настоящая битва за то, кому больше нужно большее количество автобусов.
«Отстаньте уже от 67а, его и так не дождешься. А теперь еще и на Еременко/Жукова он будет приходить забитый. На работу уехать нереально. Почему столько лет 6-й квартал ходил на остановку и не жаловался, а как нам пустили 71 маршрут, так все Еременко взбунтовалось? Я тоже хочу остановку под домом, но понимаю, что всем не угодить. А тут им и 71, и еще 67а подавайте!», — возмутился один из жителей.
Напомним, ранее жители Левенцовки и Вертолетного поля выдвинули несколько инициатив по созданию новых маршрутов или изменения старых из-за острого дефицита общественного транспорта.