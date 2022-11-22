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В Ростове могут продлить схему движения маршрута № 67А в 2022 году

Сегодня, 12:09
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове могут продлить схему движения маршрута № 67А
В Ростове подвели итоги голосования по вопросу изменения автобусного маршрута № 67А, результаты появились на портале «Активный ростовчанин».

Напомним, в середине ноября Департамент транспорта вынес на рассмотрение инициативу по изменению маршрута общественного транспорта № 67А, который курсирует между Левенцовкой и проспектом Сельмаш. Предлагалось продлить существующий маршрут в направлении 6-го микрорайона Левенцовки. 

За неделю проголосовало больше тысячи горожан, и их голоса разделились в практически равном соотношении — 50,6% «за» новый маршрут к 49,4% голосам «против». 

Однако в комментариях между жильцами микрорайонов началась настоящая битва за то, кому больше нужно большее количество автобусов. 

Новая схема движения маршрута 67а в Ростове
Фото: ar.rostov-gorod.ru
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«Отстаньте уже от 67а, его и так не дождешься. А теперь еще и на Еременко/Жукова он будет приходить забитый. На работу уехать нереально. Почему столько лет 6-й квартал ходил на остановку и не жаловался, а как нам пустили 71 маршрут, так все Еременко взбунтовалось? Я тоже хочу остановку под домом, но понимаю, что всем не угодить. А тут им и 71, и еще 67а подавайте!», — возмутился один из жителей.

Напомним, ранее жители Левенцовки и Вертолетного поля выдвинули несколько инициатив по созданию новых маршрутов или изменения старых из-за острого дефицита общественного транспорта. 

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