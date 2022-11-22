«Отстаньте уже от 67а, его и так не дождешься. А теперь еще и на Еременко/Жукова он будет приходить забитый. На работу уехать нереально. Почему столько лет 6-й квартал ходил на остановку и не жаловался, а как нам пустили 71 маршрут, так все Еременко взбунтовалось? Я тоже хочу остановку под домом, но понимаю, что всем не угодить. А тут им и 71, и еще 67а подавайте!», — возмутился один из жителей.