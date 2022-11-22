Всего в Ростове зарегистрировано 19 муниципальных унитарных предприятий. В том числе девять компаний работают в коммунальной сфере.
В данный момент процедуру банкротства проходят МУП «Благоустройство Кировского района» и МУП ЖЭУ-5. Они находятся на стадии конкурсного производства.
Кроме того, ликвидируют МКП ЖКХ «Кировский». Согласно федеральному закону, унитарные предприятия перестанут существовать до 2025 года.
Стало известно, что исчезнет «Объединенная дирекция строящихся объектов Ростова-на-Дону». Это коснется и МУП «Городская газета «Ростов официальный».