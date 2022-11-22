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В Ростове-на-Дону ликвидируют объединенную дирекцию строящихся объектов

Сегодня, 09:27
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону ликвидируют объединенную дирекцию строящих объектов
Власти приняли решение ликвидировать муниципальное казенное предприятие «Объединенная дирекция строящихся объектов Ростова-на-Дону», прозвучало на заседании в мэрии.

Всего в Ростове зарегистрировано 19 муниципальных унитарных предприятий. В том числе девять компаний работают в коммунальной сфере.

В данный момент процедуру банкротства проходят МУП «Благоустройство Кировского района» и МУП ЖЭУ-5. Они находятся на стадии конкурсного производства.

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Кроме того, ликвидируют МКП ЖКХ «Кировский». Согласно федеральному закону, унитарные предприятия перестанут существовать до 2025 года.

Стало известно, что исчезнет «Объединенная дирекция строящихся объектов Ростова-на-Дону». Это коснется и МУП «Городская газета «Ростов официальный».

 

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