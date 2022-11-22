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В Ростове-на-Дону осудили врача Григорян за смерть каннибала по неосторожности

Сегодня, 07:55
Фото: unsplash.com
Хирурга обвинили в смерти каннибала
В Ростове-на-Дону огласили приговор врачу Лусине Григорян, по вине которой скончался осужденный, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что врач-эндокринолог с нарушением лечила осужденного в 2020 году. Из-за этого он скончался.

Ранее говорилось, что Григорян помогала мужчине Дмитрию Бакшееву, который получил прозвище «краснодарский каннибал». Он умер в туберкулезной больнице региона.

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В отношении врача возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы. На этот же срок ей запретили лечить людей. Но из-за истечения сроков давности ее освободили от наказания.

Напомним, что Бакшеев вместе с супругой убили случайную знакомую. В доме у них обнаружили человеческие останки в солевых растворах.

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