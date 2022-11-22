Суд установил, что врач-эндокринолог с нарушением лечила осужденного в 2020 году. Из-за этого он скончался.
Ранее говорилось, что Григорян помогала мужчине Дмитрию Бакшееву, который получил прозвище «краснодарский каннибал». Он умер в туберкулезной больнице региона.
В отношении врача возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы. На этот же срок ей запретили лечить людей. Но из-за истечения сроков давности ее освободили от наказания.
Напомним, что Бакшеев вместе с супругой убили случайную знакомую. В доме у них обнаружили человеческие останки в солевых растворах.