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В Ростове-на-Дону потратили 1 млрд рублей на покупку технику для уборки улиц

Сегодня, 11:13
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону потратили 1 млрд рублей на покупку технику для уборки улиц
В Ростове-на-Дону для уборки улиц города приобрели техники на один миллиард рублей, прозвучало на заседании в мэрии.
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Погода

В городе этой зимой на улицах города будет больше техники, чем годом ранее. Так, приобрели более 100 единиц на сумму в один миллиард рублей.

Всего насчитывается более 250 единиц техники. Если зимой окажется слишком много осадков, то донская столица получит еще более 100 машин в рамках заключенных контрактов. 

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Кроме того, сделаны запасы из 11 тысяч тонн реагентов против гололеда. Действующий трехлетний контракт с подрядчиком по уборке улиц заканчивается в этом году.

Новая компания придет в следующем году, а договор стал более гибким. Он позволят перебрасывать технику из одного района в другой при необходимости. 

Ранее прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов.

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