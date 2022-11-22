В Ростове-на-Дону потратили 1 млрд рублей на покупку технику для уборки улиц

В городе этой зимой на улицах города будет больше техники, чем годом ранее. Так, приобрели более 100 единиц на сумму в один миллиард рублей.
Всего насчитывается более 250 единиц техники. Если зимой окажется слишком много осадков, то донская столица получит еще более 100 машин в рамках заключенных контрактов.
Кроме того, сделаны запасы из 11 тысяч тонн реагентов против гололеда. Действующий трехлетний контракт с подрядчиком по уборке улиц заканчивается в этом году.
Новая компания придет в следующем году, а договор стал более гибким. Он позволят перебрасывать технику из одного района в другой при необходимости.
Ранее прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов.