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В Ростове-на-Дону в ноябре зацвели одуванчики и проснулись пчелы

Сегодня, 09:29
Фото: ВК "Это Ростов"
Одуванчики и пчелы появились в Ростове в ноябре

Из-за аномальной жары в Ростове в ноябре зацвели одуванчики

В Ростове-на-Дону из-за аномально теплой погоды начали цвести одуванчики, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
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Погода

Напомним, что в городе 21 ноября был побит температурный рекорд с 1923 года. В этот день столбики термометра поднялись до 18 градусов. 

Во вторник, 22 числа, температура составила 14 градусов. Из-за аномально теплой погоды в городе начали цвести одуванчики.

Местные жители также заметили летающих пчел, чему сильно удивились.

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«Пусть у нас всегда будет тепло и светло», — написали пользователи в комментариях.

«Классно. Бабье лето в ноябре», — заявляют ростовчане.

«Дайте снег… Зиму наконец-то дайте. Это лето по горло уже…», — сообщают другие горожане.

 

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#Илья Протвинов#Погода#Тепло#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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