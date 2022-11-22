Напомним, что в городе 21 ноября был побит температурный рекорд с 1923 года. В этот день столбики термометра поднялись до 18 градусов.
Во вторник, 22 числа, температура составила 14 градусов. Из-за аномально теплой погоды в городе начали цвести одуванчики.
Местные жители также заметили летающих пчел, чему сильно удивились.
«Пусть у нас всегда будет тепло и светло», — написали пользователи в комментариях.
«Классно. Бабье лето в ноябре», — заявляют ростовчане.
«Дайте снег… Зиму наконец-то дайте. Это лето по горло уже…», — сообщают другие горожане.