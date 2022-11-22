Напомним, что в банду входили Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория, экс-полицейский Сергей Синельник и его жена Анастасия. Они занимались разбоями и убили как минимум 10 человек.
Суд уже вынес приговор членам банды, они пробудут в тюрьме более 19 лет каждый. Также с них взыскали по несколько миллионов рублей.
Теперь фигурантов судят за другие преступления. По информации «КП-Ростов-на-Дону», сейчас завершено судебное следствие.
«Для присяжных составят опросный лист. Им предстоит ответить на вопросы и вынести свой вердикт — виновны-не виновны», — говорится в публикации.
Отмечается, что это может случиться в этом году.