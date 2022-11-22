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В Ростове появились новые подробности дела «банды амазонок», убивавшей людей

Сегодня, 08:21
Фото: sledcom.ru
Инесса Тарвердиева во время следственного эксперимента
В Ростове-на-Дону завершилось судебное следствие по очередному делу «банды Амазонок».

Напомним, что в банду входили Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория, экс-полицейский Сергей Синельник и его жена Анастасия. Они занимались разбоями и убили как минимум 10 человек.

Суд уже вынес приговор членам банды, они пробудут в тюрьме более 19 лет каждый. Также с них взыскали по несколько миллионов рублей.

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Теперь фигурантов судят за другие преступления. По информации «КП-Ростов-на-Дону», сейчас завершено судебное следствие.

«Для присяжных составят опросный лист. Им предстоит ответить на вопросы и вынести свой вердикт — виновны-не виновны», — говорится в публикации. 

Отмечается, что это может случиться в этом году.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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