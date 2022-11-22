Во вторник, 22 ноября, в 13.20 мск на улице Щаденко, 1Г в поселке Фрунзе пассажирка получила травмы при выходе из автобуса № 82 «Главный ЖД вокзал — Александровка».
По предварительным данным, 35-летний водитель, который находился за рулем Renault Logan, превысил безопасную скорость движения и врезался в стоящий на остановке «Улица Щаденко» автобус № 82. В этот момент из его салона выходила 51-летняя пассажирка, которая пострадала в результате аварии.
Теперь полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося. Ранее пьяный водитель стал виновником аварии с пострадавшими.