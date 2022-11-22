По предварительным данным, 35-летний водитель, который находился за рулем Renault Logan, превысил безопасную скорость движения и врезался в стоящий на остановке «Улица Щаденко» автобус № 82. В этот момент из его салона выходила 51-летняя пассажирка, которая пострадала в результате аварии.