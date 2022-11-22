Места установки определяют на основании анализа аварийности. Их ставят там, где происходит больше всего ДТП.
Теперь камеры находятся по следующим адресам:
Шестой километр трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Здесь можно разгоняться только до 70 километров в час.
Км 34+850 трассы Цимлянск – Суровикино. На участке действует ограничение скорости в 90 километров в час. Км 2 северного подъезда к Ростову-на-Дону. Максимальная скорость составляет 70 километров в час.
Еще один комплекс появился на проспекте Баклановском, 80. Здесь действует ограничение скорости в 40 километров в час.
Отмечается, что в навигационных системах указаны места расположения камер. Актуальная информация также есть на сайте ГИБДД.
Ранее новые камеры контроля нарушений ПДД установили в Ростове.