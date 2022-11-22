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В Ростовской области назвали новые адреса камер фиксации нарушений ПДД

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
В Ростовской области установили новые камеры
В Ростовской области проводится плановая смена мест расположения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили в правительстве региона.

Места установки определяют на основании анализа аварийности. Их ставят там, где происходит больше всего ДТП.

Теперь камеры находятся по следующим адресам:

Шестой километр трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Здесь можно разгоняться только до 70 километров в час.

Новые камеры контроля нарушений ПДД установили в Ростове
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Км 34+850 трассы Цимлянск – Суровикино. На участке действует ограничение скорости в 90 километров в час. Км 2 северного подъезда к Ростову-на-Дону. Максимальная скорость составляет 70 километров в час. 

Еще один комплекс появился на проспекте Баклановском, 80. Здесь действует ограничение скорости в 40 километров в час. 

Отмечается, что в навигационных системах указаны места расположения камер. Актуальная информация также есть на сайте ГИБДД. 

Ранее новые камеры контроля нарушений ПДД установили в Ростове.

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