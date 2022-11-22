В пресс-службе уточнили, что получить консультацию по программе и помощь в подготовке документов для программы ЭКО можно получить в учреждениях здравоохранения, которые имеют лицензию на оказание медицинской помощи в сфере акушерства и гинекологии. А вот прохождение самой процедуры доступно только в тех клиниках, которые участвуют в программе выполнения госзадания, например, в Ростове за счет ОМС ЭКО доступно в центрах «Мать и дитя», «Центр репродукции человека и ЭКО», «Геном-Дон», «Центр ЭКО».