В ходе спецоперации погиб 30-летний доброволец Александр Казьмин из Донецка Ростовской области. Смертельное ранение он получил 2 ноября, уточняет газета «Новость». Из-за сложной боевой обстановки тело Александра смогли привезти на родину только сейчас.
О том, когда и где состоятся похороны бойца, пока не сообщается.
Официальных данных о гибели Казьмина от Минобороны РФ пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в бою на СВО погиб 55-летний стрелок-санитар Александр Солопов из Ростовской области.