rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тяжелом бою на СВО погиб 30-летний доброволец из Ростовской области

Сегодня, 08:20
Фото: mil.ru
Доброволец из Ростовской области погиб 2 ноября
30-летний доброволец Александр Казьмин из Донецка Ростовской области погиб в ходе спецоперации, сообщило городское издание.

В ходе спецоперации погиб 30-летний доброволец Александр Казьмин из Донецка Ростовской области. Смертельное ранение он получил 2 ноября, уточняет газета «Новость». Из-за сложной боевой обстановки тело Александра смогли привезти на родину только сейчас.

О том, когда и где состоятся похороны бойца, пока не сообщается.

Официальных данных о гибели Казьмина от Минобороны РФ пока не поступало. Информация уточняется.

Погибший 30-летний доброволец Александр Казьмин из Донецка Ростовской области
Фото: Газета «Новость»
Сразу трое жителей Ростовской области погибли в зоне спецоперации
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что в бою на СВО погиб 55-летний стрелок-санитар Александр Солопов из Ростовской области.

Читайте также:
Полицейский из Ростова, расстрелявший в 2017 году жену на трассе, погиб в бою в ЛНРВ бою на СВО погиб 55-летний стрелок-санитар из Ростовской областиСрочник из Ростовской области погиб недалеко от границы с Украиной
#Виктория Прутковская#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Донецк#Спецоперация#Донецк Ростовская область
Подпишитесь
Поймавший Чикатило ростовский следователь объяснил поведение заключенных в зоне СВО
Сегодня, 11:28
Ростовский депутат Бородай заявил, что украинцы воюют за право быть гомосексуалистами
Сегодня, 11:10
Зарплаты в Ростовской области выросли на 6,4%
Сегодня, 10:44
«Осадков будет много»: климатолог Иошпа рассказал о зиме в Ростовской области
Сегодня, 13:10
В Ростове-на-Дону в ноябре зацвели одуванчики и проснулись пчелы
Сегодня, 09:29
После вмешательства генпрокурора Краснова жителям Ростовской области вернули воду
Сегодня, 08:49