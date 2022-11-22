В Волгодонске осудили главного и экс-архитектора, а также замглавы мэрии

Также осудили главного архитектора Максима Голубева и замглавы администрации Волгодонска Юрия Забазнова. Все они совершили ряд преступлений.
Забазнову и Голубеву назначили судебные штрафы в размере по 30 тысяч рублей. Медведева оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Кроме того, Забазнова оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Эти решения не вступили в законную силу.
По информации СМИ, Забазнов и Медведев разрешили одной из компаний в Волгодонске возвести жилой дом, хотя была подготовлена документация для торгового центра.
Также говорилось, что Забазнов с Голубевым незаконно разрешили начать работу трем магазинам. После этого возбудили уголовные дела.
Ранее экс-министр ЖКХ Майер потребовал в суде найти виновных среди чиновников в Ростове.