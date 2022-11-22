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В Волгодонске осудили главного и экс-архитектора, а также замглавы мэрии

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор в отношении бывшего главного архитектора Волгодонска Юрия Медведева за превышение полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Также осудили главного архитектора Максима Голубева и замглавы администрации Волгодонска Юрия Забазнова. Все они совершили ряд преступлений. 

Забазнову и Голубеву назначили судебные штрафы в размере по 30 тысяч рублей. Медведева оштрафовали на 60 тысяч рублей. 

Кроме того, Забазнова оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Эти решения не вступили в законную силу. 

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По информации СМИ, Забазнов и Медведев разрешили одной из компаний в Волгодонске возвести жилой дом, хотя была подготовлена документация для торгового центра.

Также говорилось, что Забазнов с Голубевым незаконно разрешили начать работу трем магазинам. После этого возбудили уголовные дела.

Ранее экс-министр ЖКХ Майер потребовал в суде найти виновных среди чиновников в Ростове.

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#Суд#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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