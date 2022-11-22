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Вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября

Сегодня, 04:45
В Ростове-на-Дону двое мужчин разрисовали фасад здания, несмотря на проходящих мимо местных жителей, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На улице Соколова два человека подошли к зданию в вечернее время и стали наносить на стену надписи. Хотя рядом проезжали машины и проходили люди.

«Вокруг ходят люди и никому нет дела. Когда этих вандалов начнут ловить и наказывать», — поинтересовался автор.

В Ростовской области задержан вандал, осквернивший изображение воинов на баннерах
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Пользователи в комментариях раскритиковали поступок уличных художников.

«Пусть они рисуют в своих альбомах. Я считают их граффити — хулиганством», — заявили горожане.

«Так вот, кто это делает. Надоели уже офис разрисовывать, есть идеи, как таких наказывать?», — интересуются ростовчане.

Ранее в Ростовской области задержали вандала, осквернившего изображение воинов на баннерах.

 

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