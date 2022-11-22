Вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября

На улице Соколова два человека подошли к зданию в вечернее время и стали наносить на стену надписи. Хотя рядом проезжали машины и проходили люди.
«Вокруг ходят люди и никому нет дела. Когда этих вандалов начнут ловить и наказывать», — поинтересовался автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок уличных художников.
«Пусть они рисуют в своих альбомах. Я считают их граффити — хулиганством», — заявили горожане.
«Так вот, кто это делает. Надоели уже офис разрисовывать, есть идеи, как таких наказывать?», — интересуются ростовчане.
Ранее в Ростовской области задержали вандала, осквернившего изображение воинов на баннерах.