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Вина украинских военнослужащих в убийстве российских пленных подтвердилась

Сегодня, 07:30
Эксперты изучили ранее появившуюся в Сети видеозапись расстрела солдатами ВСУ десятерых российских пленных и пришли к выводу, что видео подлинное, и оно свидетельствует о военном преступлении.

В американской газете The New York Times опубликована статья, авторы которой заявили о вине украинских военнослужащих в хладнокровном убийстве безоружных людей, пишет 360tv.ru.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар в интервью журналистам заявила, что сдавшиеся в плен военные считаются выведенными из строя, но солдаты ВСУ застрелили людей, а потом бросили их тела на месте убийства.

Напомним, ранее российские власти обратились к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттеришу с официальным письмом о жестоком обращении украинских солдат с российскими военнопленными. А зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что дипломаты будут указывать Западу на преступления Киева и ВСУ. 

В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Ольга Стефанишина заявила, что видео с расстрелом пленных будет проверено. В ООН также сообщили о намерении исследовать данную видеозапись.

#Происшествия
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