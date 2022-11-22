Вина украинских военнослужащих в убийстве российских пленных подтвердилась

В американской газете The New York Times опубликована статья, авторы которой заявили о вине украинских военнослужащих в хладнокровном убийстве безоружных людей, пишет 360tv.ru.
Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар в интервью журналистам заявила, что сдавшиеся в плен военные считаются выведенными из строя, но солдаты ВСУ застрелили людей, а потом бросили их тела на месте убийства.
Напомним, ранее российские власти обратились к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттеришу с официальным письмом о жестоком обращении украинских солдат с российскими военнопленными. А зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что дипломаты будут указывать Западу на преступления Киева и ВСУ.
В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Ольга Стефанишина заявила, что видео с расстрелом пленных будет проверено. В ООН также сообщили о намерении исследовать данную видеозапись.