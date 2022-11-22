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Сити-менеджера Логвиненко возмутил отказ Ростову в выдаче паспорта готовности к зиме

Сегодня, 17:11
Фото: Pxhere.com
Власти Ростова объяснили, почему город не смог получить паспорт о готовности к зиме, подробностями поделились на заседании администрации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Ростов и еще несколько городов Ростовской области не смогли получить паспорта готовности к зимнему отопительному периоду.  

Этот вопрос подняли и на заседании коллегии администрации Ростова во вторник, 22 ноября, когда глава Департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарев рассказал, что город получил замечания от Ростехнадзора по части мощности котельных, а также эксплуатации подвальных котельных ростовских ресурсоснабжающих организаций. 

В Ростовской области городам не выдали паспорта готовности к отопительному сезону
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«Более пяти лет выносим котельные. В начале их было 93, на сегодняшний день осталось 30 котельных», — рассказал Алексей Пономарев, добавив, что график вывода котельных, который охватывает работами период до 2027 года, довели до Ростехнадзора.

В ответ на это Алексей Логвиненко попросил прокуроров провести проверку и дать юридическую оценку действиям СКУ Ростехнадзора

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