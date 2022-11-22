Этот вопрос подняли и на заседании коллегии администрации Ростова во вторник, 22 ноября, когда глава Департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарев рассказал, что город получил замечания от Ростехнадзора по части мощности котельных, а также эксплуатации подвальных котельных ростовских ресурсоснабжающих организаций.