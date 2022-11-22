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Зарплаты в Ростовской области выросли на 6,4%

Сегодня, 10:44
Фото: unsplash
Зарплаты в Ростовской области выросли
Оплата труда в Ростовской области и других регионах ЮФО в среднем выросла на 6,4%, сообщили аналитики hh.ru.

Аналитики проанализировали динамику реальных зарплат в разных регионах России в третьем квартале текущего года. Выяснилось, что в Южном федеральном округе, в который входит Ростовская область оплата труда возросла на 6,4%.

Лидерами по приросту совокупного дохода стали менеджеры управленческого звена. Их средние доходы составляют около 200 тысяч рублей. Рост зарплат этих сотрудников объясняется их особенной важностью в развитии компаний и нагрузкой, которая ложится на их плечи в период кризисных ситуаций. Результаты их работ чаще поощряют премиями и прибавками к зарплате.

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В среднем по России зарплаты сотрудников компаний увеличились на пять тысяч рублей. Аналитики отмечают, что рост обусловлен «зарплатной гонкой» среди работодателей из-за дефицита работников, который, в свою очередь, обусловлен оттоком населения.

Однако с мнением аналитиков расходятся статистические данные. Они говорят о том, что порядка 26% населения Ростовской области получают зарплату меньше 20 тысяч рублей.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Зарплата
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