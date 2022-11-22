Лидерами по приросту совокупного дохода стали менеджеры управленческого звена. Их средние доходы составляют около 200 тысяч рублей. Рост зарплат этих сотрудников объясняется их особенной важностью в развитии компаний и нагрузкой, которая ложится на их плечи в период кризисных ситуаций. Результаты их работ чаще поощряют премиями и прибавками к зарплате.