Аналитики проанализировали динамику реальных зарплат в разных регионах России в третьем квартале текущего года. Выяснилось, что в Южном федеральном округе, в который входит Ростовская область оплата труда возросла на 6,4%.
Лидерами по приросту совокупного дохода стали менеджеры управленческого звена. Их средние доходы составляют около 200 тысяч рублей. Рост зарплат этих сотрудников объясняется их особенной важностью в развитии компаний и нагрузкой, которая ложится на их плечи в период кризисных ситуаций. Результаты их работ чаще поощряют премиями и прибавками к зарплате.
В среднем по России зарплаты сотрудников компаний увеличились на пять тысяч рублей. Аналитики отмечают, что рост обусловлен «зарплатной гонкой» среди работодателей из-за дефицита работников, который, в свою очередь, обусловлен оттоком населения.
Однако с мнением аналитиков расходятся статистические данные. Они говорят о том, что порядка 26% населения Ростовской области получают зарплату меньше 20 тысяч рублей.