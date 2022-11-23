1 декабря в Сочи стартует II Конгресс молодых ученых

На площадке конгресса встретятся молодые ученые, победители конкурсов и грантов из РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран. Также в мероприятии примут участие профильные международные организации и институты поддержки науки и образования.