1 декабря в Сочи стартует II Конгресс молодых ученых

Мероприятие станет ключевым событием первого года Десятилетия науки и технологий в России, одним из организаторов которого выступает Фонд Росконгресс. 1MI - информационный партнер конгресса.
«Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, – время разработки и реализации принципиально новых решений», – подчеркнул помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Сообщества молодых исследователей, инженеров и технологических предпринимателей, по его мнению, играют в этом направлении значимую роль, поэтому именно они составляют основную аудиторию конгресса.
Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил масштабность этого проекта - в программе конгресса больше 100 мероприятий, в которых примут участие ученые России и еще 40 разных стран.
“Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства”, - считает Чернышенко.
На площадке конгресса встретятся молодые ученые, победители конкурсов и грантов из РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран. Также в мероприятии примут участие профильные международные организации и институты поддержки науки и образования.
Главные темы, на которых будет сосредоточено внимание гостей мероприятия, - вызовы для российской науки в текущей геополитической обстановке, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества.
Ключевые тематические треки II Конгресса молодых ученых – климат, здравоохранение и инженерия будущего, состояние образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, а также тренды в области развития искусственного интеллекта.
Помимо этого, на полях конгресса подведут итоги всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов «Большие вызовы», состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательный диалог, обсудят развитие сотрудничества в этой отрасли Российской федерации и АСЕАН.
По запланированной программе на конгрессе пройдут события разных форматов и уровней: панельные дискуссии и паблик-токи, питч-сессии и мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия на площадках-спутниках.