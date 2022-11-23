Во вторник, 22 ноября, в Арбитражный суд поступило исковое заявление в отношении ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», находящегося в Таганроге. Истцом выступила авиационная корпорация «Рубин» (ПАО АК «РУБИН»), а сумма претензий составила более 8,3 миллиона рублей. Подробности спора пока остаются неизвестными.