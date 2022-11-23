Во вторник, 22 ноября, в Арбитражный суд поступило исковое заявление в отношении ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», находящегося в Таганроге. Истцом выступила авиационная корпорация «Рубин» (ПАО АК «РУБИН»), а сумма претензий составила более 8,3 миллиона рублей. Подробности спора пока остаются неизвестными.
Тем временем, согласно сервису «СПАРК-interfax», ПАО АК «Рубин» существует на рынке 29 лет и занимается производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, ремонтом воздушных судов, а также является поставщиком госзаказа.
Информация будет дополнена, как только появятся новые подробности движения дела.
Ранее стало известно, когда состоится первое заседание по спору между Министерством обороны РФ И авиазаводом в Таганроге.