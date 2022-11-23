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Авиазавод «Рубин» подал иск на 8,3 млн рублей к ТАНТК имени Бериева в Таганроге

Сегодня, 11:03
Фото: beriev.com
Авиазавод «Рубин» подал иск на 8,3 млн рублей к ТАНТК имени Бериева в Таганроге
Арбитражный суд Ростовской области получил иск к ТАНТК имени Бериева на 8,3 миллиона рублей, информация об этом появилась в электронной картотеке дел.

Во вторник, 22 ноября, в Арбитражный суд поступило исковое заявление в отношении ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», находящегося в Таганроге. Истцом выступила авиационная корпорация «Рубин» (ПАО АК «РУБИН»), а сумма претензий составила более 8,3 миллиона рублей. Подробности спора пока остаются неизвестными. 

Тем временем, согласно сервису «СПАРК-interfax», ПАО АК «Рубин» существует на рынке 29 лет и занимается производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, ремонтом воздушных судов, а также является поставщиком госзаказа. 

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Информация будет дополнена, как только появятся новые подробности движения дела. 

Ранее стало известно, когда состоится первое заседание по спору между Министерством обороны РФ И авиазаводом в Таганроге. 

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