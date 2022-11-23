Банк ЗЕНИТ и Uniteller подписали соглашение о партнерстве

«Банк ЗЕНИТ обеспечивает максимальную скорость и эффективность в работе с партнерами. Сотрудничество с Uniteller помогает сделать процесс подключения и использования услуги интернет-эквайринга еще более комфортным для наших клиентов», - рассказала заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
«Интеграция с Банком ЗЕНИТ открывает новые перспективы продуктивного развития Uniteller на российском рынке онлайн-торговли. Теперь у клиентов нашей компании в лице Банка появился надежный эквайер, который будет обеспечивать бесперебойный прием платежей. Благодарю всех коллеги, принимавших участие в этом значимом проекте», - отметил Нияз Шарипов, директор по развитию бизнеса Uniteller.