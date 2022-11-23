Бизнес в Ростовской области стал чаще брать кредиты

Так, по статистике Ростовского отделения Сбербанка, с января по октябрь 2022 года кредитный портфель вырос на 10% - до 190,7 миллиарда рублей. А совокупный кредитный портфель составляет 440 миллиардов.

Корпоративный портфель рос за счет крупного и среднего бизнеса – до 138,7 миллиарда, на 16% и малого и микробизнеса – до 27,8 миллиарда, на 31%. Самыми популярными стали инвестиционное кредитования и получение денег на строительные проекты. Рост составил 19% - до 69,3 миллиарда.

Увеличилось и оборотное кредитование до 121 миллиарда - на 8%. Наибольшую долю в портфеле занимают такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство и торговля.

Всего в банке числятся 82,8 тысячи корпоративных клиентов. Получается, что это каждый второй бизнес в области.

В этом году новыми клиентами стали 12,7 тысячи организаций.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что область в этом году столкнулась с рядом вызовов. Но Сбер остался ключевым финансовым партнером бизнеса в регионе.

"Особое внимание в этом году мы уделяли реализации программ господдержки для бизнесменов. По ним Ростовское отделение Сбербанка выдало 38 миллиардов рублей, став ключевым оператором в финансировании бизнеса региона», - уточнил Руслан Салимов.