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Бизнес в Ростовской области стал чаще брать кредиты

Сегодня, 13:53
Фото: Сбер
В Ростовской области компании стали чаще обращаться за кредитами, чаще всего это касается сферах строительства, сельского хозяйства и торговли. Эти отрасли являются одни из основных в регионе.
 

Так, по статистике Ростовского отделения Сбербанка, с января по октябрь 2022 года кредитный портфель вырос на 10% - до 190,7 миллиарда рублей. А совокупный кредитный портфель составляет 440 миллиардов.

Корпоративный портфель рос за счет крупного и среднего бизнеса – до 138,7 миллиарда, на 16% и малого и микробизнеса – до 27,8 миллиарда, на 31%. Самыми популярными стали инвестиционное кредитования и получение денег на строительные проекты. Рост составил 19% - до 69,3 миллиарда.

Увеличилось и оборотное кредитование до 121 миллиарда - на 8%. Наибольшую долю в портфеле занимают такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство и торговля. 

Всего в банке числятся 82,8 тысячи корпоративных клиентов. Получается, что это каждый второй бизнес в области. 

В этом году новыми клиентами стали 12,7 тысячи организаций. 

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что область в этом году столкнулась с рядом вызовов. Но Сбер остался ключевым финансовым партнером бизнеса в регионе.

"Особое внимание в этом году мы уделяли реализации программ господдержки для бизнесменов. По ним Ростовское отделение Сбербанка выдало 38 миллиардов рублей, став ключевым оператором в финансировании бизнеса региона», - уточнил Руслан Салимов.

#Анна Петрова
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