«Бред и маразм»: родные участников СВО рассказали о проблемах при покупке аптечек

«Наши посылки завернула Ейская таможня, заявив, что свыше десяти аптечек считается коммерческой партией. Мы решили растаможить, но и тут потерпели фиаско. Оказалось, что на каждый бинт, на каждое средство, должен быть сертификат. А, естественно, китайский продавец нам их не предоставит, - сокрушается Константин Губский. - Никакие справки от получателя посылки, подтверждающие нахождение сына в зоне СВО и волонтерские бумаги не возымели на стражников торговой границы действия. Получается, что и сами не даем, и другим не позволяем. Это же бред и маразм!».