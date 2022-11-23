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«Бред и маразм»: родные участников СВО рассказали о проблемах при покупке аптечек

Сегодня, 15:59
Фото: mil.ru
Медицинских изделий для аптечки, необходимые бойцам зоны СВО, родственники военных приобрели с доставкой из Китая. Однако получить их не удалось из-за невозможности таможенного оформления, сообщил корреспонденту RostovGazeta житель Кущевского района Краснодарского края Константин Губский.

Собеседник рассказывает, что его сын — кадровый военный. Он находится в настоящее время в зоне СВО. Для помощи сыну и его сослуживцам, отец, вместе с родственниками других бойцов, заказывал необходимые спецсредства для аптечек в известном интернет-магазине - у производителей Китая.

«Затраты получались вполне вменяемые, не сравнить с ценами местных перекупщиков. Однако это длилось не долго», - отмечает Губский.

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Сперва родные участников СВО приобрели на пробу небольшую партию современных жгутов, игл для декомпрессии пневмоторакса, кровоостанавливающих бинтов и многого другого.

Фото: mil.ru

«Качество нас устроило. Но товары из Китая идут месяц. Чтобы не тратить лишнее время, мы сразу заказали большую партию для бойцов, которые служат с нашими детьми», - рассказывает отец кадрового военного.

Однако получить ожидаемые посылки люди не смогли.

«Наши посылки завернула Ейская таможня, заявив, что свыше десяти аптечек считается коммерческой партией. Мы решили растаможить, но и тут потерпели фиаско. Оказалось, что на каждый бинт, на каждое средство, должен быть сертификат. А, естественно, китайский продавец нам их не предоставит, - сокрушается Константин Губский. - Никакие справки от получателя посылки, подтверждающие нахождение сына в зоне СВО и волонтерские бумаги не возымели на стражников торговой границы действия. Получается, что и сами не даем, и другим не позволяем. Это же бред и маразм!».

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При этом родственникам бойцов посоветовали впредь заказывать товары из Китая мелкими партиями и на разных людей.

Выяснить, почему Ейская таможня не захотела пойти на встречу родным участников СВО, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Сотрудник Ейского таможенного поста не ответил на вопрос. Он посоветовал обратиться в правовую службу Краснодарской таможни. Однако названный им номер телефона оказался недоступен — линия была постоянно занята. Информация уточняется. 

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