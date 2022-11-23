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Будут ли убирать снег с улиц в Ростове-на-Дону и почему запретили сугробы

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в этом году планируется задействовать более 200 единиц техники для уборки снега, а прокуратура запретила дожидаться образования сугробов. Как будут поддерживать состояние улиц, в материале RostovGazeta.
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Сугробы под запретом

В правилах благоустройства Ростова-на-Дону первоначально говорилось, что с дорог можно не убирать снег, если его толщина меньше шести сантиметров. Однако городская прокуратура выяснила, что по ГОСТу, толщина снежного покрова не должна превышать два сантиметра.

Тогда надзорное ведомство потребовало внести изменения в правила, чтобы они соответствовали ГОСТу. В результат это сделала городская Дума.

Теперь необходимо начинать уборку снега, когда его толщина составит максимум два сантиметра. Для тротуаров этот показатель составляет пять сантиметров.

Как будут убирать снег в Ростове

В городе в этом году на улицы выведут больше спецтехники, чем в прошлом. На закупку 100 единиц различных машин потратили около миллиарда рублей.

Всего в городе в готовности находятся более 250 единиц техники. Если снега будет очень много, то в Ростове можно будет задействовать еще более 100 спецмашин в рамках заключенных контрактов.

При этом с 1 января заниматься уборкой станет новая организация, так как трехлетний контракт с прошлой истекает в этом году. Заключенный сейчас контракт удалось сделать более гибким по условиям и получится перебрасывать технику из одного района в другой.

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Почему не убирают снег в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание чиновников и прокуратуры, что чаще всего горожане сами не убирают снег возле домов, а дворников нанимать дорого. Сити-менеджер отметил, что каждый год увеличивается финансирование на уборку снега, в том числе докупают спецтехнику.

Он напомнил, что зимой снег должен быть в городе и это нормально для этого времени года. Градоначальник выразил надежду, что доходы города повысятся, чтобы можно было больше выделять на уборку улиц.

Какая будет зима в Ростовской области

Климатолог ЮФУ Александр Иошпа рассказал корреспонденту RostovGazeta, что зимой в этом сезоне будет много осадков — снега и дождя. А первые снегопады начнутся в конце ноября.

Объем осадков в ноябре этого года приближается к норме. Однако спикер полагает, что норма будет превышена.

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