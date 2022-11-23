rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Ростовской области Голубев номинирован на звание лучшего губернатора 2022 года

Сегодня, 15:31
Фото: Правительство Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев может стать губернатором года в рамках политической премии «Гамбургский счет», сообщает Комитет РАСО по политтехнологиям.

Эту премию присуждают политикам, которые в конкурентной борьбе показали лучшую результативность, креативность и технологичность. Участниками голосования становятся политические консультанты, юристы и политтехнологи.

Губернатор Голубев пообещал жителям Ростовской области запустить электробусы
Узнать подробнее

Лучшего губернатора будут выбирать среди глав донского региона, Вологодской области Олега Кувшинникова, Приморского края Олега Кожемяко, Белгородской области Вячеслава Гладкова. Также в список попал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Среди политиков года оказались два кандидата - Рамзан Кадыров и Владимир Жириновский, последнему при победе премию присвоят посмертно. Победители станут известны 25 ноября в 19 часов. 

Ранее губернатор Голубев заявил о готовности служб Ростовской области к решению любых задач.

 

Читайте также:
Губернатор Голубев пообещал жителям Ростовской области запустить электробусыКак Дед Мороз: глава Ростовской области Голубев пообещал детям праздник на Новый годГубернатор Голубев призвал сразу сообщать о проблемах с отоплением в МинЖКХ Дона
#Илья Протвинов#Губернатор#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Политика
Подпишитесь
Ростовские таможенники нашли незаконное оружие на теплоходе из Турции
Сегодня, 13:59
Ростовчане вдвое реже стали ходить по барам
Сегодня, 13:52
Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа
Сегодня, 13:26
Несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах
Сегодня, 12:57
Штамм коронавируса «Цербер» выявили в Ростовской области
Сегодня, 11:34
Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
Сегодня, 04:38