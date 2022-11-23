Глава Ростовской области Голубев номинирован на звание лучшего губернатора 2022 года

Эту премию присуждают политикам, которые в конкурентной борьбе показали лучшую результативность, креативность и технологичность. Участниками голосования становятся политические консультанты, юристы и политтехнологи.
Лучшего губернатора будут выбирать среди глав донского региона, Вологодской области Олега Кувшинникова, Приморского края Олега Кожемяко, Белгородской области Вячеслава Гладкова. Также в список попал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Среди политиков года оказались два кандидата - Рамзан Кадыров и Владимир Жириновский, последнему при победе премию присвоят посмертно. Победители станут известны 25 ноября в 19 часов.
Ранее губернатор Голубев заявил о готовности служб Ростовской области к решению любых задач.