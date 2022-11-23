Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа

Подозреваемыми оказались руководители таганрогской компании «Звезда-Стрела» и аккредитованного военного представительства Минобороны. Их уличили в хищении денег.
«В рамках госконтрактов подозреваемые вносили в документы недостоверные данные. Это позволяло воровать средства», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ущерб превысил сумму 15 миллионов рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
Ранее ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей.