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Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа

Сегодня, 13:26
Фото: mil.ru
Руководители компании «Звезда-Стрела» воровали огромные деньги у Минобороны

В городе Таганроге выявлено хищение 15 млн рублей средств гособоронзаказа

В Ростовской области завели уголовное дело после хищения средств во время государственного оборонного заказа, сообщили в УФСБ по региону.

Подозреваемыми оказались руководители таганрогской компании «Звезда-Стрела» и аккредитованного военного представительства Минобороны. Их уличили в хищении денег.

«В рамках госконтрактов подозреваемые вносили в документы недостоверные данные. Это позволяло воровать средства», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что ущерб превысил сумму 15 миллионов рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. 

Максимальное наказание составляет 10 лет колонии. 

Ранее ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей. 

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