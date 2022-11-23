Иван Бороденко. Мастер спорта по вольной борьбе

Первым российским чемпионом по вольной борьбе стал Георг Гаккеншмидт в 1904 году — до этого события о таком виде единоборств в империи почти никто не знал. Позже борец Иван Поддубный, изначально состязавшийся во французском стиле, освоил вольную борьбу во время гастролей в США и стал чемпионом этого направления. Благодаря ему, после Второй мировой войны вольно-американский стиль стал набирать популярность. За несколько лет в СССР была создана сильная школа вольной борьбы, и уже в 1952 году два советских борца завоевали золото на Олимпиаде.