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«Как на дискотеке»: ростовчане пожаловались на сломанную систему освещения

Сегодня, 18:17
Фото: rostovgazeta.ru

Ростовчане пожаловались на неработающее уличное освещение на улице Каширской

Уличное освещение на Каширской в Ростове мигает уже второй день. В темное время суток ходить по улице стало невозможно, сообщили RostovGazeta местные жители.

Жители Каширской в Ростове и раньше жаловались в редакцию на то, что в этом году фонари во дворах и парках Советского района светят особенно тускло. Люди подозревают, что сделано это преднамеренно, в целях максимальной экономии электроэнергии.

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Однако последние два дня ходить в темное время суток по Каширской стало невозможно — уличные фонари мигают по всей улице.

«И раньше было еле видно, а сейчас и вовсе кошмар. Не фонари, а стробоскопы. Все мельтешит перед глазами, как на дискотеке», - жалуются местные жители.

 

Ранее, со ссылкой на жалобы людей, RostovGazeta сообщала о том, что местных жителей возмутила нехватка освещения на Аллее роз в нижнем парке «Плевен».

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