«Как на дискотеке»: ростовчане пожаловались на сломанную систему освещения

Жители Каширской в Ростове и раньше жаловались в редакцию на то, что в этом году фонари во дворах и парках Советского района светят особенно тускло. Люди подозревают, что сделано это преднамеренно, в целях максимальной экономии электроэнергии.
Однако последние два дня ходить в темное время суток по Каширской стало невозможно — уличные фонари мигают по всей улице.
«И раньше было еле видно, а сейчас и вовсе кошмар. Не фонари, а стробоскопы. Все мельтешит перед глазами, как на дискотеке», - жалуются местные жители.
Ранее, со ссылкой на жалобы людей, RostovGazeta сообщала о том, что местных жителей возмутила нехватка освещения на Аллее роз в нижнем парке «Плевен».