Катырин: Российская делегация изучила условия ведения бизнеса в Иране

«Если посмотреть структуру экспорта в Иран, то большей частью это продовольственная сфера: зерно, мука, растительное масло. Также туда ввозят машинное оборудование, а оттуда вывозят большей частью овощи, фрукты и сухофрукты, - заявил Катырин. - Тем не менее поступило предложение от министра сельского хозяйства Ирана, что они готовы и рис поставлять, и некоторые другие товары».