Катырин: Российская делегация изучила условия ведения бизнеса в Иране

Члены российской делегации детально изучили условия ведения бизнеса в Республике Иран. Одной из целей был также поиск потенциальных партнеров, сообщил Катырин. По его словам, необходимо четко понимать, каким образом будут осуществляться расчеты с последующей доставкой соответствующих грузов.
Часть делегации работала в Тегеране, другая отправилась в портовый город Решт, а третья – в Исфахан. Нашими партнерами стали свыше 600 иранских компаний, заявил Катырин. Глава ТПП РФ перечислил ключевые направления бизнеса, развитием которых намерены совместно заниматься Россия и Иран.
«Если посмотреть структуру экспорта в Иран, то большей частью это продовольственная сфера: зерно, мука, растительное масло. Также туда ввозят машинное оборудование, а оттуда вывозят большей частью овощи, фрукты и сухофрукты, - заявил Катырин. - Тем не менее поступило предложение от министра сельского хозяйства Ирана, что они готовы и рис поставлять, и некоторые другие товары».
Предприниматели Ирана в свою очередь акцентировали внимание на том, что рефрижераторный флот, а также железнодорожный и автомобильный транспорт необходимо использовать таким образом, чтобы поставки осуществлялись и из Ирана, и из России.
Катырин высоко оценил потенциал дальнейшего экономического сотрудничества двух стран. До конца не использованы, по его словам, еще очень многие возможности. По результатам минувшего года был зафиксирован торговый оборот на уровне четырех миллиардов долларов. За первые полгода 2022-го показатель достиг отметки в 2,2 миллиарда.
«Потенциал огромен при условии, что мы поработаем над темой логистики. С финансами, я думаю, процентов на 80 проблема решена, - отметил глава ТПП РФ. - Уже найдены возможности, каким образом страны будут рассчитываться в национальных валютах».
Катырин сообщил также о необходимости расширять логистику в узких местах и достроить определенный участок железной дороги. Товарооборот России и Ирана существенно вырастет в течение двух-трех лет, прогнозирует руководитель ТПП РФ.