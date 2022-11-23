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Массовое ДТП с полицейской машиной, такси и автобусом произошло в Ростове 22 ноября

Сегодня, 06:48
Массовое ДТП с полицейской машиной, такси и автобусом в Ростове 22 ноября
В Ростове-на-Дону на улице Береговой столкнулись сразу несколько машин, в том числе полицейский транспорт, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель полицейского «УАЗ Патриот» не выбрал безопасную скорость и врезался в Chevrolet Cobalt. Из-за этого последний автомобиль откинуло на такси Kia Rio.

Также Chevrolet Cobalt врезался в автобус Volvo, двигавшийся по маршруту из Ростова в Батайск. В салоне находились 15 человек.

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После всех столкновений Cobalt протаранил Kia Sportage. Теперь предстоит ремонтировать разбитые машины. 

В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

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