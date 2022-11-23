Массовое ДТП с полицейской машиной, такси и автобусом произошло в Ростове 22 ноября

Водитель полицейского «УАЗ Патриот» не выбрал безопасную скорость и врезался в Chevrolet Cobalt. Из-за этого последний автомобиль откинуло на такси Kia Rio.
Также Chevrolet Cobalt врезался в автобус Volvo, двигавшийся по маршруту из Ростова в Батайск. В салоне находились 15 человек.
После всех столкновений Cobalt протаранил Kia Sportage. Теперь предстоит ремонтировать разбитые машины.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростове в ДТП с иномаркой пострадала пассажирка автобуса № 82