На рынке иномарок случился не только рост цен, но и уменьшение ассортимента. Из-за проблем с логистикой и поставками запчастей с российского рынка ушли Honda и Mazda, Hyundai, Skoda, Toyota, BMW и еще более 15 марок автомобилей. При этом цены на зарубежные машины в среднем выросли с 1,2 млн рублей до 1,7 млн рублей. С 2021 по 2022 год автомобили стали недоступнее для ростовчан со среднемесячной зарплатой на 19%.