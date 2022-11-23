Среди продуктов питания сильнее всего с сентября 2021 по сентябрь 2022 года выросли цены на шлифованный рис. В прошлом году упаковку массой 1 кг можно было купить за 65 рублей. А на среднемесячную ростовскую зарплату, которая тогда составляла 54,5 тыс рублей выходило 833 кг.
В нынешнем году все гораздо скромнее: несмотря на выросшую до 61,8 тыс рублей зарплату можно приобрести только 655 килограммов риса. Виной всему – рост цен. Сейчас средняя стоимость 1 кг риса в ростовских магазинах составляет 94 рубля. За год шлифованный рис стал на 21% менее доступным продуктом.
Цены на автомобили также выросли по вине санкций. В 2021 году отечественную легковушку можно было приобрести почти за 700 тыс рублей. К сентябрю 2022 цены подскочили едва ли не до миллиона. Теперь средняя стоимость отечественных авто в Ростове – 969 тыс. рублей.
На рынке иномарок случился не только рост цен, но и уменьшение ассортимента. Из-за проблем с логистикой и поставками запчастей с российского рынка ушли Honda и Mazda, Hyundai, Skoda, Toyota, BMW и еще более 15 марок автомобилей. При этом цены на зарубежные машины в среднем выросли с 1,2 млн рублей до 1,7 млн рублей. С 2021 по 2022 год автомобили стали недоступнее для ростовчан со среднемесячной зарплатой на 19%.
Абсолютным рекордсменом по росту цен стало хозяйственное мыло. Индекс его утраты составил 27%. Всего год назад кусочек мыла стоил 35 рублей и на ростовскую зарплату таких можно было закупить больше 1,5 тысячи штук. В 2022 году – только 1,1 тысяч брусков. Стоимость бруска мыла выросла в ростовских магазинах до 54 рублей.