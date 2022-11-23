На производство ПЦБК в Пермском крае пригласили делегацию коллег из Китая

На одной из производственных площадок гостям показали две усовершенствованные машины — картоно- (КДМ-1) и бумагоделательную (БДМ-2). Представители ПЦБК рассказали о каждой машине и о проектах по модернизации оборудования. Предприятие стремится увеличить скорость выхода картонного и бумажного полотна до 800 м/мин с сохранением качества продукции. Параллельно предприятие работает над минимизацией воздействия на окружающую среду.