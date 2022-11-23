На производство ПЦБК в Пермском крае пригласили делегацию коллег из Китая

Делегатам из Китая продемонстрировали гидроразбиватель макулатуры, картоноделательную машину КДМ-3, которая на 100% работает на вторсырье, пультовую управления и склад готовой продукции, передает properm.ru.
На одной из производственных площадок гостям показали две усовершенствованные машины — картоно- (КДМ-1) и бумагоделательную (БДМ-2). Представители ПЦБК рассказали о каждой машине и о проектах по модернизации оборудования. Предприятие стремится увеличить скорость выхода картонного и бумажного полотна до 800 м/мин с сохранением качества продукции. Параллельно предприятие работает над минимизацией воздействия на окружающую среду.
Гендиректор технологической компании «Юнь Чоу» Шэн Личжун рассказал, что цель приезда на российское предприятие в том, чтобы познакомиться с производством и рассказать технической команде ПЦБК о китайском оборудовании. По его словам, европейское оборудование можно заменить на китайское.
«У нас с ПЦБК уже есть опыт реализации совместных проектов, поставки оборудования, в планах — продолжать сотрудничество», — рассказал Шэн Личжун.
Пермская ЦБК начала работать с компанией «Юнь Чоу» АРВМ еще год назад в рамках дистрибьюторского соглашения на поставку ролевой продукции. Предприятие уже поставило несколько партий продукции в Китай.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков считает, что китайский рынок имеет большой потенциал, чтобы расти. Он отметил, что китайцы предъявляют высокие требования к качеству продукции, и пермская компания все эти требования выполняет.
«В этом году предприятие увеличило экспорт продукции на 70%, именно в Китай он возрос в 3,5 раза», — заявил Марков.
Кроме того, Пермская ЦБК закупила некоторое оборудование в Китае. В марте 2023 года планируется установить напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.