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Ростовчане предпочли подержанные автомобили новым из-за санкций 2022 года

Сегодня, 15:12
Фото: 1MI
Ростовчане предпочитают подержанные автомобили
Цены на автомобили «с пробегом» также выросли на фоне санкций, но все равно остаются ниже, чем в салонах, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал владелец автосалона по продаже подержанных автомобилей Игорь Зубков.

Как рассказал продавец Б/У автомобилей, цены на них ниже, чем на новые на 300, а то и 700 тыс рублей.

«Разница зависит от года выпуска и других факторов. Люли стали обращать внимание на вторичку, потому что на новые машины цены просто космические, а среди Б/У можно найти и почти новые с маленьким пробегом», – объяснил Игорь Зубков.

Рост цен в сегменте подержанных автомобилей специалист объяснил подорожанием деталей, а также трудностями с доставкой комплектующих для иномарок.

«Перед тем как машину продать, ее нужно отремонтировать, заменить какие-то изношенные детали, придать товарный вид», – добавил Игорь Зубков.

Он уточнил, что цены на Б/У автомобили в Ростовской области выросли на 10-15% с 2021 по 2022 год.

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