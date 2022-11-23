Ростовчане предпочли подержанные автомобили новым из-за санкций 2022 года

Как рассказал продавец Б/У автомобилей, цены на них ниже, чем на новые на 300, а то и 700 тыс рублей.
«Разница зависит от года выпуска и других факторов. Люли стали обращать внимание на вторичку, потому что на новые машины цены просто космические, а среди Б/У можно найти и почти новые с маленьким пробегом», – объяснил Игорь Зубков.
Рост цен в сегменте подержанных автомобилей специалист объяснил подорожанием деталей, а также трудностями с доставкой комплектующих для иномарок.
«Перед тем как машину продать, ее нужно отремонтировать, заменить какие-то изношенные детали, придать товарный вид», – добавил Игорь Зубков.
Он уточнил, что цены на Б/У автомобили в Ростовской области выросли на 10-15% с 2021 по 2022 год.
О том, почему бензин для ростовчан стал доступнее читайте в спецпроекте RostovGazeta «Индекс утраты».