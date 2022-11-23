По словам эксперта, в барах есть проблемы с поставками импортного алкоголя.
Как рассказал бармен, число гостей осенью 2022 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Людям просто стало не до отдыха в барах. Дома пить дешевле, это факт. А по цене одного коктейля можно купить 2-3 банки пива», – рассказал Илья Плахов.
Бармены, по его словам, годами используют в работе одни и те же спиртные напитки. Однако из-за санкций поставщики столкнулись с логистическими проблемами.
Илья добавил, что продукты внезапно отказались отгружать со склада.
«Чтобы найти замену нужно не два часа, а неделя, а то и больше, много работы с бумажками. Нельзя оставить ту же цену в меню, потому что замена в нынешних условиях выходит дороже», – объяснил причину повышения цен в барных картах эксперт.
Те ростовчане, что еще приходят в бары, говорит Илья, чаще заказывают классические коктейли и настойки, чем более дорогие авторские напитки. Средний чек, по словам бармена, за год упал с 2,5 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей.