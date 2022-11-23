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RostovGazeta посчитала, насколько обеднели ростовчане за год

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Насколько обеднели за год ростовчане за 2022 год
О том, что санкции вычеркнули из списка покупок ростовчан, почему зарплаты выросли, а количество товаров на эту сумму уменьшилось всего за год и как хозяйственному мылу удалось стать дороже бензина RostovGazeta рассказала в специальном проекте «Индекс утраты».

С сентября 2021 по сентябрь 2022 года экономика страны претерпела мощные изменения: начало СВО и санкции внесли свои коррективы в логистику и работу производств. Как это отразилось на потребительских вкусах и кошельках ростовчан RostovGazeta выяснила в рамках спецпроекта «Индекс утраты».

Мы сравнили изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно купить на среднюю зарплату ростовчанина. Напомним, она выросла с 54,5 тыс. рублей до 61,8 тыс. рублей.

 

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Доступнее, по оценкам редакции, стали овощи, телевизоры и смартфоны, а также топливо и услуги ЖКХ.

Традиционно неприлично подорожали квартиры и машины – в среднем рост цен в этих сегментах составил 20%.

При этом с российского рынка ушло около 100 зарубежных компаний. По словам ростовского экономиста Анастасии Мироновой ростовчане ищут аналоги европейским продуктам среди товаров российского, китайского, иранского, белорусского, армянского или казахстанского производства.

О том, почему хозяйственное мыло подорожало сильнее автомобилей читайте в уникальном спецпроекте RostovGazeta  «Индекс утраты»

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