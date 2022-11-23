С сентября 2021 по сентябрь 2022 года экономика страны претерпела мощные изменения: начало СВО и санкции внесли свои коррективы в логистику и работу производств. Как это отразилось на потребительских вкусах и кошельках ростовчан RostovGazeta выяснила в рамках спецпроекта «Индекс утраты».
Мы сравнили изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно купить на среднюю зарплату ростовчанина. Напомним, она выросла с 54,5 тыс. рублей до 61,8 тыс. рублей.
Доступнее, по оценкам редакции, стали овощи, телевизоры и смартфоны, а также топливо и услуги ЖКХ.
Традиционно неприлично подорожали квартиры и машины – в среднем рост цен в этих сегментах составил 20%.
При этом с российского рынка ушло около 100 зарубежных компаний. По словам ростовского экономиста Анастасии Мироновой ростовчане ищут аналоги европейским продуктам среди товаров российского, китайского, иранского, белорусского, армянского или казахстанского производства.
О том, почему хозяйственное мыло подорожало сильнее автомобилей читайте в уникальном спецпроекте RostovGazeta «Индекс утраты»