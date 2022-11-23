О том, что санкции вычеркнули из списка покупок ростовчан, почему зарплаты выросли, а количество товаров на эту сумму уменьшилось всего за год и как хозяйственному мылу удалось стать дороже бензина RostovGazeta рассказала в специальном проекте «Индекс утраты».

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