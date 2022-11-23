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Ростовские таможенники нашли незаконное оружие на теплоходе из Турции

Сегодня, 13:59
Фото: Ростовская таможня
Ростовские таможенники нашли ружье у матроса, прибывшего из Турции
Ростовские таможенники нашли пневматическое ружье у российского матроса, прибывшего из Турции, сообщили в Южном таможенном управлении.

Таможенники нашли пневматическое ружье на теплоходе, прибывшем из Турции в Азов. Оружие находилось в каюте 22-летнего матроса из России. Ружье марки Marshal OLYMPUS было произведено в Турции. Моряк объяснил покупку и провоз ружья желанием пострелять по мишеням на родине в развлекательных целях.

Таможенники и пограничники напомнили юноше, что для провоза оружия через границу необходимо таможенное декларирование, а также разрешительный документ от нацгвардии России. Однако этих документов у матроса не нашлось.

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За соответствующее правонарушение в отношении молодого человека возбуждено административное дело.

Ранее таможенники Ростовской области не дали вывезти из страны более 100 миллионов рублей.

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