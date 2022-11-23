Таможенники нашли пневматическое ружье на теплоходе, прибывшем из Турции в Азов. Оружие находилось в каюте 22-летнего матроса из России. Ружье марки Marshal OLYMPUS было произведено в Турции. Моряк объяснил покупку и провоз ружья желанием пострелять по мишеням на родине в развлекательных целях.
Таможенники и пограничники напомнили юноше, что для провоза оружия через границу необходимо таможенное декларирование, а также разрешительный документ от нацгвардии России. Однако этих документов у матроса не нашлось.
За соответствующее правонарушение в отношении молодого человека возбуждено административное дело.
Ранее таможенники Ростовской области не дали вывезти из страны более 100 миллионов рублей.