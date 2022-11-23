Таможенники нашли пневматическое ружье на теплоходе, прибывшем из Турции в Азов. Оружие находилось в каюте 22-летнего матроса из России. Ружье марки Marshal OLYMPUS было произведено в Турции. Моряк объяснил покупку и провоз ружья желанием пострелять по мишеням на родине в развлекательных целях.