Сбербанк озвучил имена первых лауреатов своей ежегодной премии

«Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях», - рассказал Герман Греф.