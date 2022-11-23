Сбербанк озвучил имена первых лауреатов своей ежегодной премии

Ежегодная премия от Сбера вручается ученым, которые ведут активную деятельность в научно-исследовательской сфере в России, их открытия вносят решающий вклад в научно-технический прогресс страны и намечают новые перспективы, сообщает tass.ru.
Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новосёлов, лауреат Нобелевской премии по физике.
Каждая заявка на премию в обязательном порядке прошла независимую экспертизу, которую осуществляли 392 российских и иностранных ученых. Руководили экспертизой академики РАН. На ее основе были определены списки финалистов в каждой номинации. Окончательно решение о лауреатах 2022 года принимал комитет премии, сформированный из академиков РАН и специалистов мирового уровня.
Лауреатом в номинации «Физические науки» стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Ему присудили премию за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и серьезный вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, которые заложили фундамент для будущих открытий и революционных ядерных технологий.
В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Александр Габибов, академик Российской Академии наук, доктор химических наук. Академик совершил открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создал метод комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Премию в номинации «Цифровая вселенная» получил Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. Его заслуга в основополагающем вкладе в квантовую информатику и работах, которые открыли путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.
Каждый лауреат получит 20 миллионов рублей.
«Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях», - рассказал Герман Греф.
Он поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов в научной деятельности.