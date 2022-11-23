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Семейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области

Сегодня, 13:28
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области от пожара спасли семью кроликов
Семейство кроликов спасли пожарные в Новочеркасске, рассказали в МЧС России по Ростовской области.

Во вторник 22 ноября в Новочеркасске произошел пожар. Огонь охватил несколько хозяйственных построек. Площадь возгорания составила более ста квадратных метров. Тушение осложняло отсутствие поблизости источников водоснабжения.

Хозяева построек, пожилая пара, рассказали, что внутри пожара находятся домашние животные. Во время тушения пожарные сначала услышали кудахтанье, пробрались в курятник и спасли 16 птиц. После этого спасатели услышали писк кроликов, они находились неподалеку и могли вот-вот погибнуть, однако двух кроликов и семь крольчат удалось вовремя спасти.

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Спустя три часа тушения пожар удалось ликвидировать. Хозяева животных поблагодарили пожарных за их спасение.

Ранее в Ростове при пожаре в бане на Интернациональной один человек погиб и двое пострадали.

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#Алина Заярная#Пожар#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Домашние животные#Происшествие
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