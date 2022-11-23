Семейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области

Хозяева построек, пожилая пара, рассказали, что внутри пожара находятся домашние животные. Во время тушения пожарные сначала услышали кудахтанье, пробрались в курятник и спасли 16 птиц. После этого спасатели услышали писк кроликов, они находились неподалеку и могли вот-вот погибнуть, однако двух кроликов и семь крольчат удалось вовремя спасти.