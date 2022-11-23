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Штамм коронавируса «Цербер» выявили в Ростовской области

Сегодня, 11:34
Фото: donland.ru
Новый опасный штамм коронавируса «Цербер» выявили в Ростовской области
В Ростовской области зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «Цербер», рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В Роспотребнадзоре рассказали о первых выявленных в России случаях заражения штаммом омикрона BQ.1.1 «Цербер». Всего заболевших «Цербером» в стране 18 человек, уточняет «РИА Новости». Образцы этих пациентов были получены из Московской, Архангельской, Тюменской и других областей. Попала в этот список и Ростовская область.

Медики отмечают, что, несмотря на выявление нового штамма, особого роста заболеваемости в стране ждать не стоит. Доктора считают, что коллективный иммунитет и вакцинация предотвратят новую волну коронавируса.

Особо опасен: что готовит ростовчанам новый штамм коронавируса «Цербер»
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Ранее RostovGazeta рассказала о симптомах и особенностях протекания штамма «Цербер».

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