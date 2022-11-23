В Роспотребнадзоре рассказали о первых выявленных в России случаях заражения штаммом омикрона BQ.1.1 «Цербер». Всего заболевших «Цербером» в стране 18 человек, уточняет «РИА Новости». Образцы этих пациентов были получены из Московской, Архангельской, Тюменской и других областей. Попала в этот список и Ростовская область.
Медики отмечают, что, несмотря на выявление нового штамма, особого роста заболеваемости в стране ждать не стоит. Доктора считают, что коллективный иммунитет и вакцинация предотвратят новую волну коронавируса.