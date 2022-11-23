Арбитражный суд Московской области начал рассмотрение дела о банкротстве ООО «Ипопат-Юг». Истцом в деле выступает фирма «Гелиодор», основной деятельностью которой является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. «Ипопат-Юг» должен компании порядка 440 тысяч рублей. Первое заседание по делу назначено на 13 декабря.
Также на «Ипопат-Юг» заявление в Арбитражный суд подал департамент транспорта Ростова. Чиновники требовали перевозчика через суд выплатить штраф. Сумма штрафа не раскрывается. Однако суд отклонил иск, так как он был подан с процессуальными нарушениями. Департаменту транспорта предложили до 7 декабря учесть замечания суда и заново обратиться с иском.
Ранее «Ипопат-Юг» сменил регистрационное название на — «РТК». До этого администрация пригрозила лишить «Ипопат-Юг» восьми пассажирских маршрутов из-за многочисленных нарушений.