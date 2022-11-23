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Скандального ростовского перевозчика «Ипопат-Юг» могут признать банкротом

Сегодня, 12:15
Фото: donland.ru
ростовского перевозчика «Ипопат-Юг» могут признать банкротом
В Московской области открыто дело о банкротстве ростовского перевозчика «Ипопат-Юг», следует из документов в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Московской области начал рассмотрение дела о банкротстве ООО «Ипопат-Юг». Истцом в деле выступает фирма «Гелиодор», основной деятельностью которой является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. «Ипопат-Юг» должен компании порядка 440 тысяч рублей. Первое заседание по делу назначено на 13 декабря.

Также на «Ипопат-Юг» заявление в Арбитражный суд подал департамент транспорта Ростова. Чиновники требовали перевозчика через суд выплатить штраф. Сумма штрафа не раскрывается. Однако суд отклонил иск, так как он был подан с процессуальными нарушениями. Департаменту транспорта предложили до 7 декабря учесть замечания суда и заново обратиться с иском.

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Ранее «Ипопат-Юг» сменил регистрационное название на — «РТК». До этого администрация пригрозила лишить «Ипопат-Юг» восьми пассажирских маршрутов из-за многочисленных нарушений.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Город
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