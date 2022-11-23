Также на «Ипопат-Юг» заявление в Арбитражный суд подал департамент транспорта Ростова. Чиновники требовали перевозчика через суд выплатить штраф. Сумма штрафа не раскрывается. Однако суд отклонил иск, так как он был подан с процессуальными нарушениями. Департаменту транспорта предложили до 7 декабря учесть замечания суда и заново обратиться с иском.