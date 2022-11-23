По данным администрации, для исключения аварийных ситуаций на дорогах, поступили предложения по выделению дополнительного бюджетного финансирования на проведение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети во второй половине 2022 года. В том числе в контракт были включены объекты, ранее не обеспеченные финансированием и не включенные в муниципальные контракты на октябрьском заседании Гордумы.