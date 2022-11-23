Напомним, что власти Ростова выделили 66 миллионов рублей на уборку города от снега зимой 2022 года.
Однако эксперты RostovGazeta обратили внимание на то, что в 2020 году был проведен аукцион на уборку всего города до 2023 года включительно. Победителем тендера, стоимостью 6,7 миллиардов рублей тогда стала компания ООО «Дорстрой».
В пресс-службе администрации объяснили, что первая половина зимнего периода 2022 года отличалась выпадением сверхнормативного количества снега и образованием гололедицы.
«В связи с чем, в рамках заключенных по семи районам города долгосрочных контрактов средства, предусмотренные на проведение работ по противогололедной обработке дорожных одежд, освоены практически в полном объеме», - подчеркнули в пресс-службе.
По данным администрации, для исключения аварийных ситуаций на дорогах, поступили предложения по выделению дополнительного бюджетного финансирования на проведение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети во второй половине 2022 года. В том числе в контракт были включены объекты, ранее не обеспеченные финансированием и не включенные в муниципальные контракты на октябрьском заседании Гордумы.
Сейчас идут конкурсные процедуры выбора подрядчика. Ориентировочно, исполнение контракта должно начаться не позднее восьмого декабря и продлится по 31 декабря включительно.