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«Снега было много»: в мэрии Ростова объяснили, куда потрачены 6,7 миллиардов рублей

Сегодня, 12:18
Фото: rostov-gorod.ru
Снегопад в Ростове
Для исключения аварийных ситуаций на дорогах Ростова, появились предложения о выделении дополнительного финансирования на зимнее содержание дорог в декабре 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города.
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Напомним, что власти Ростова выделили 66 миллионов рублей на уборку города от снега зимой 2022 года.

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Однако эксперты RostovGazeta обратили внимание на то, что в 2020 году был проведен аукцион на уборку всего города до 2023 года включительно. Победителем тендера, стоимостью 6,7 миллиардов рублей тогда стала компания ООО «Дорстрой».

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В пресс-службе администрации объяснили, что первая половина зимнего периода 2022 года отличалась выпадением сверхнормативного количества снега и образованием гололедицы.

«В связи с чем, в рамках заключенных по семи районам города долгосрочных контрактов средства, предусмотренные на проведение работ по противогололедной обработке дорожных одежд, освоены практически в полном объеме», - подчеркнули в пресс-службе.

 

 

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По данным администрации, для исключения аварийных ситуаций на дорогах, поступили предложения по выделению дополнительного бюджетного финансирования на проведение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети во второй половине 2022 года. В том числе в контракт были включены объекты, ранее не обеспеченные финансированием и не включенные в муниципальные контракты на октябрьском заседании Гордумы.

Сейчас идут конкурсные процедуры выбора подрядчика. Ориентировочно, исполнение контракта должно начаться не позднее восьмого декабря и продлится по 31 декабря включительно.

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