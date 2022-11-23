Спикер ЗСРО Александр Ищенко поздравил жен и матерей мобилизованных с Днем матери

Женщины поделились своими заботами, как в быту, так и по юридическим аспектам мобилизации. Например, как выяснилось, некоторые бойцы не успели оформить доверенность на супругу, чтобы та могла заниматься документами или получать выплаты. Спикер донского парламента дал необходимые поручения для скорейшего разрешения всех вопросов. Он также поставил задачу уточнить потребности в конкретных подразделениях, чтобы предоставить необходимое через специально созданный для этих целей губернаторский фонд.
Семьи мобилизованных могут обращаться за различной помощью к депутатам и волонтерам «Единой России», подчеркнул спикер Заксобрания.
«Все уровни власти - федеральной, региональной и местной осознают сложность ситуации, в которой вы оказались. Поэтому и Президентом России, и Государственной Думой, и Правительством, и нашим Губернатором, и Законодательным Собранием Ростовской области уже принят большой пакет мер поддержки, социальной помощи мобилизованным и их семьям. В числе этих мер выплаты, пособия, налоговые льготы. Понятно, что никакая помощь не будет адекватной заменой поддержки близкого человека, но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы облегчить ситуацию, в которой вы оказались», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России».
Каждая женщина получила справочник мер поддержки для мобилизованных, подготовленный донским Заксобранием и «Единой Россией». Скачать его электронную версию можно на zsro.ru и rostov.er.ru.
Спикер Заксобрания добавил, что мобилизованные для участия в специальной военной операции жители донского края – это настоящие мужчины и благодарные сыны Отчизны.
В свою очередь, их жены и матери поделились надеждой, что бойцам дадут отпуск, и они смогут навестить семьи. Как пояснил Александр Ищенко, сейчас сроки отпусков для участников СВО не регламентированы, а вопрос находится в федеральном ведении. Однако депутаты Законодательного Собрания подготовят соответствующее обращение с просьбой решить и этот вопрос.
В завершение встречи Александр Ищенко поздравил батайчанок с приближающимся Днем матери и вручил подарки.
Напомним, региональный волонтерский центр «Единой России» работает уже долгое время, обратиться в него можно по телефону (863) 2-918-918.