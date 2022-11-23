Спикер ЗСРО Александр Ищенко поздравил жен и матерей мобилизованных с Днем матери

«Все уровни власти - федеральной, региональной и местной осознают сложность ситуации, в которой вы оказались. Поэтому и Президентом России, и Государственной Думой, и Правительством, и нашим Губернатором, и Законодательным Собранием Ростовской области уже принят большой пакет мер поддержки, социальной помощи мобилизованным и их семьям. В числе этих мер выплаты, пособия, налоговые льготы. Понятно, что никакая помощь не будет адекватной заменой поддержки близкого человека, но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы облегчить ситуацию, в которой вы оказались», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России».