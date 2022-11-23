Стали известны минусы индексации выплат работающих пенсионеров

Корреспонденты 360tv.ru напоминают о том, что страховые пенсии работающих пенсионеров прекратили подвергать индексации еще в 2016 году. Из заявления первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой следует, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже получила письмо, в котором перечислены все последствия решения о возврате индексации выплат.
Прежде всего, речь идет о дополнительных расходах, подчеркнула Петрова. Если бы пенсии были проиндексированы на 10 процентов в июне текущего года, потребовалась бы сумма в 498,7 миллиарда. Кроме того, средства, выделенные Пенсионному фонду Кабмином, весьма ограничены. Расходную статью необходимо было бы перераспределять, а в результате неизбежно обделили бы граждан, для которых пенсии являются единственным источником доходов.
Есть и еще один фактор: продолжающие трудовую деятельность пенсионеры получают зарплаты. Следовательно, пенсии являются для них льготами. Размеры выплат индексируют с целью компенсации издержек от инфляции. Пенсионеры, которые работают, в отличие от неработающих, обладают способностью покрывать повышение цен на продукты за счет основных доходов.
Неработающим пожилым россиянам пенсии пересчитают, принимая во внимание все предыдущие индексации за периоды их деятельности в статусе пенсионеров, резюмировала Петрова.