Стали известны минусы индексации выплат работающих пенсионеров

Прежде всего, речь идет о дополнительных расходах, подчеркнула Петрова. Если бы пенсии были проиндексированы на 10 процентов в июне текущего года, потребовалась бы сумма в 498,7 миллиарда. Кроме того, средства, выделенные Пенсионному фонду Кабмином, весьма ограничены. Расходную статью необходимо было бы перераспределять, а в результате неизбежно обделили бы граждан, для которых пенсии являются единственным источником доходов.