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Стали известны минусы индексации выплат работающих пенсионеров

Сегодня, 16:59
Фото: pfr.gov.ru
Индексация выплат продолжающих трудовую деятельность пенсионеров лишит денег ушедших с работы граждан и образует брешь в госбюджете на общую сумму не ниже 500 миллиардов рублей. В Пенсионном фонде России отказались поддерживать инициативу о возврате индексации выплат указанной категории населения.

Корреспонденты 360tv.ru напоминают о том, что страховые пенсии работающих пенсионеров прекратили подвергать индексации еще в 2016 году. Из заявления первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой следует, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже получила письмо, в котором перечислены все последствия решения о возврате индексации выплат.

Прежде всего, речь идет о дополнительных расходах, подчеркнула Петрова. Если бы пенсии были проиндексированы на 10 процентов в июне текущего года, потребовалась бы сумма в 498,7 миллиарда. Кроме того, средства, выделенные Пенсионному фонду Кабмином, весьма ограничены. Расходную статью необходимо было бы перераспределять, а в результате неизбежно обделили бы граждан, для которых пенсии являются единственным источником доходов.

Есть и еще один фактор: продолжающие трудовую деятельность пенсионеры получают зарплаты. Следовательно, пенсии являются для них льготами. Размеры выплат индексируют с целью компенсации издержек от инфляции. Пенсионеры, которые работают, в отличие от неработающих, обладают способностью покрывать повышение цен на продукты за счет основных доходов.

Неработающим пожилым россиянам пенсии пересчитают, принимая во внимание все предыдущие индексации за периоды их деятельности в статусе пенсионеров, резюмировала Петрова.

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