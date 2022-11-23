Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что часто получает вопросы о льготной ипотеке для выпускников, окончивших вуз с отличием. Глава региона рассказал, что сейчас разрабатывается порядок вступления в программу, а также прописывается, кто может рассчитывать на господдержку. Подробности о соответствующем документе должны появиться до конца года.
В следующем же году будет запущен пилот государственной программы.
Напомним, разговоры о льготной ипотеке для студентов-отличников начались еще в начале лета этого года. Тогда Заксобрание Ростовской области обсуждало выдачу ипотечных кредитов для обладателей красного диплома под ставку в 1%.