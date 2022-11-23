rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стало известно, когда отличники смогут получить льготную ипотеку в Ростовской области

Сегодня, 17:15
Фото: 1MI
Пилотная программа по льготной ипотеке для окончивших вуз с отличием в Ростовской области начнется уже в 2023 году, рассказал губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что часто получает вопросы о льготной ипотеке для выпускников, окончивших вуз с отличием. Глава региона рассказал, что сейчас разрабатывается порядок вступления в программу, а также прописывается, кто может рассчитывать на господдержку. Подробности о соответствующем документе должны появиться до конца года.

В следующем же году будет запущен пилот государственной программы.

Число одобрений ипотеки в РФ за год достигло рекорда
Узнать подробнее

﻿Напомним, разговоры о льготной ипотеке для студентов-отличников начались еще в начале лета этого года. Тогда Заксобрание Ростовской области обсуждало выдачу ипотечных кредитов для обладателей красного диплома под ставку в 1%.

Читайте также:
Студенты-отличники получат возможность взять ипотеку в Ростовской области под 1%Жители в Ростовской области тратят в среднем на погашение ипотеки две трети зарплатыВ Минстрое объяснили, как уровень реагирования влияет на ипотеку в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Ипотека
Подпишитесь
Жителей Ростовской области испугали штаммом «Цербер» и обрадовали ростом зарплаты
Сегодня, 16:05
Ростовчане вдвое реже стали ходить по барам
Сегодня, 13:52
Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа
Сегодня, 13:26
Несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах
Сегодня, 12:57
Водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта
Сегодня, 14:15
Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
Сегодня, 04:38