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В Долгопрудном педагог школы № 6 воспитала класс олимпиадников

Сегодня, 17:12
Фото: 1MI
В 4-Г классе в шестой школе Долгопрудного победителями различных олимпиад стали все ученики. Каждый ребенок обладает десятками наград, полученными за победы как в региональных, так и во всероссийских олимпиадах, а также на международных конкурсах.

Тягу к знаниям детям привила опытный классный руководитель Виктория Сарманаева, сообщает 360tv.ru. Педагог с 32-летним стажем воспитывает четверых собственных детей, а работу школьным учителем называет своим призванием.

Среди экс-воспитанников Сарманаевой — ведущие деятели науки, успешные бизнесмены и талантливые артисты. По словам педагога, она систематически занимается изучением новых методик, а ко всем урокам готовится так, чтобы детям было не только понятно, но и интересно.

Ученики регулярно участвуют в театральных постановках, читают по ролям, рисуют и снимают видеоролики. Дети участвуют также в реализации проекта долгопрудненской больницы, получившем название «Исцеление искусством»: в ближайшее время лучшие работы будут размещены в палатах медицинского учреждения. Кроме того, школьники создают своими руками открытки для воюющих на фронте солдат и их матерей.

#Общество
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