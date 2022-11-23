В Долгопрудном педагог школы № 6 воспитала класс олимпиадников

Ученики регулярно участвуют в театральных постановках, читают по ролям, рисуют и снимают видеоролики. Дети участвуют также в реализации проекта долгопрудненской больницы, получившем название «Исцеление искусством»: в ближайшее время лучшие работы будут размещены в палатах медицинского учреждения. Кроме того, школьники создают своими руками открытки для воюющих на фронте солдат и их матерей.