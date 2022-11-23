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В Люберцах врачи спасли пациентку с пятилетним вывихом кисти

Сегодня, 17:06
Фото: pxhere.com
В травматологическом отделении больницы Люберец спасли 70-летнюю женщину, жаловавшуюся на нестабильность сустава кисти. Пенсионерка страдала от боли, значительно усиливавшейся при движении.

Пациентка получила травму еще пять лет тому назад, сообщает 360tv.ru. Медики диагностировали женщине вывих головки локтевой кости, отметив, что причина заключается в старой травме, а также в ревматоидном полиартрите.

По словам завотделением травматологии Сергея Малежека, в рамках хирургического вмешательства врачи ликвидировали все гипертфрофированные ткани и вернули суставу стабильность. Для этого ей пересадили рудимент сгибательной ладонной мышцы — часть сухожилия, лишившаяся необходимой организму функции в ходе эволюционного развития.

Пациентку уже выписали из стационара. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Через месяц ей необходимо будет пройти контрольное медицинское обследование.

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