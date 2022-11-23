В Люберцах врачи спасли пациентку с пятилетним вывихом кисти

Пациентка получила травму еще пять лет тому назад, сообщает 360tv.ru. Медики диагностировали женщине вывих головки локтевой кости, отметив, что причина заключается в старой травме, а также в ревматоидном полиартрите.
По словам завотделением травматологии Сергея Малежека, в рамках хирургического вмешательства врачи ликвидировали все гипертфрофированные ткани и вернули суставу стабильность. Для этого ей пересадили рудимент сгибательной ладонной мышцы — часть сухожилия, лишившаяся необходимой организму функции в ходе эволюционного развития.
Пациентку уже выписали из стационара. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Через месяц ей необходимо будет пройти контрольное медицинское обследование.