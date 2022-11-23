В Подмосковье проведут в декабре свыше 180 новогодних ярмарок

Корреспонденты 360tv.ru пишут, что на предновогодних ярмарках можно будет купить самую разную продукцию, которую предложат местные производители: от варежек и валенок до елочных игрушек.
На ярмарках представят также сувениры, украшения, товары народных промыслов, сушеные фрукты и ягоды, чаи, мед, молочную и мясную продукцию.
Для удобства москвичей ярмарки отметят на онлайн-картах, сообщил Филимонов. С полным перечнем мероприятий, которые пройдут в Подмосковье, можно ознакомиться на официальном сайте регионального Минсельхоза.