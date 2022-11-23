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В Подмосковье проведут в декабре свыше 180 новогодних ярмарок

Сегодня, 17:10
Фото: 1MI
На территориях 30 округов Подмосковья проведут в декабре 188 ярмарок. Преимущественно их посвятят новогодним праздникам, следует из заявления зампреда правительства Георгия Филимонова.

Корреспонденты 360tv.ru пишут, что на предновогодних ярмарках можно будет купить самую разную продукцию, которую предложат местные производители: от варежек и валенок до елочных игрушек.

На ярмарках представят также сувениры, украшения, товары народных промыслов, сушеные фрукты и ягоды, чаи, мед, молочную и мясную продукцию.

Для удобства москвичей ярмарки отметят на онлайн-картах, сообщил Филимонов. С полным перечнем мероприятий, которые пройдут в Подмосковье, можно ознакомиться на официальном сайте регионального Минсельхоза.

#Общество
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