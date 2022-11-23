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В пьяном угаре житель Ростовской области зарезал сестру своей жены

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI
В Азове мужчина жестоко расправился с сестрой своей жены, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

В Азове уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. 17 ноября мужчина, будучи пьяным, повздорил с 57-летней сестрой своей жены. Не справившись с эмоциями, он накинулся на женщину с кухонным ножом и ударил ее в область головы и шеи. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. 

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следствие по делу продолжается. 

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Ранее двух жителей в Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки. Целью молодых людей стали 500 тысяч рублей, хранившиеся у женщины.

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#Общество#Новости#Азов#Ростовская область#Убийство#Преступность#Виктория Прутковская
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