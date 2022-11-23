В Азове уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. 17 ноября мужчина, будучи пьяным, повздорил с 57-летней сестрой своей жены. Не справившись с эмоциями, он накинулся на женщину с кухонным ножом и ударил ее в область головы и шеи. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.